Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Özköylü...