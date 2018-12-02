Osmanlıspor, Özköylü ile çıkışa geçti





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı üç maçı da kaybetmedi.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetiminde çıkışa geçti.

Ligin 10. haftasında Altınordu'ya ve 11. haftasında da Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'da istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi.

Mor-sarılılar, Özköylü'nün ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek üç hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle geçen hafta Tetiş Yapı Elazığspor ile Bolu'da karşılaşan mor-sarılılar, 36. dakikada Magaye Gueye'nin kırmızı kart gördüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.





- Ümraniyespor'un serisine son verdi





Ligin 14. haftasında son haftaların formda ekibi Ümraniyespor'a konuk olan Osmanlıspor, zorlu deplasmandan Hasan Kılıç'ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Ümraniyespor'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren ve puanını 20'ye çıkaran Osmanlıspor, maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi