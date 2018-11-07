Osmanlıspor, Osman Özköylü'yle ilk çalışmasını yaptı





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Osman Özköylü'yle ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Özköylü'nün, teknik ekiple kısa bir toplantı yaptığı belirtildi.

Ligde 11 Kasım Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek başkent temsilcisinin, pas ve pres çalışmalarıyla başlayan antrenmanının gruplar halinde dönüşümlü olarak dar alanda çeşitli pas organizasyonlarıyla devam ettiği ifade edildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Osmanlıspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın Batıkent Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.