Osmanlıspor kupa maçına hazır

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Kilis Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit...