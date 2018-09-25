Osmanlıspor kupa maçına hazır

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Kilis Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılılar, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, sprint ve açma germe egzersizleriyle son buldu.
Tedavisine devam eden Engin Bekdemir antrenmanda yer almazken, Payam Sadeghian ve Ousmane N'diaye takımdan ayrı kondisyoner gözetiminde koştu.