Osmanlıspor, Kayseri yolcusu





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ile hazırlık maçı yapmak üzere bu kente gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Ostim Stadı'nda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcuların, daha sonra sprint çalışması yaptığı belirtildi. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, açma germe hareketleriyle idmanı tamamladı.



