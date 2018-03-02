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Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Kasımpaşa...

02 Mart 2018 Cuma 16:52
Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır
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ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak başkent ekibinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladığı bildirildi.

Açıklamada, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan idmanın 1 saat sürdüğü ifade edildi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanın koordinasyon ve dar alanda isabetli pas organizasyonuyla devam ettiği, 5'e 2 top kapma oyununun ardından sprint çalışmasıyla antrenmanın sona erdiği belirtildi.


Anahtar Kelimeler:
FutbolKasımpaşaOsmanlısporSpor Toto Süper Lig
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