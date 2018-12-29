Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 5 günlük iznin ardından ikinci devre hazırlıklarına tesislerinde başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde toplanan mor-sarılılar, 30 dakikalık koşu çalışması gerçekleştirdi.
İlk devreyi 6. sırada bitiren başkent temsilcisi, Antalya kampına kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.
Mor-sarılı ekip, devre arası kampını 2-12 Ocak tarihlerinde Belek Turizm Bölgesi'nde yapacak.
- Mehmet Yiğit ile prensipte anlaşıldı
Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Mor-sarılılar, Tetiş Yapı Elazığspor'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile prensip anlaşmasına vardı.
Başkent ekibinin, 27 yaşındaki oyuncuyla transfer dönemi resmen açıldıktan sonra 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.