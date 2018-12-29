Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

- Başkent temsilcisi, Tetiş Yapı Elazığspor'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile anlaştı

Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı
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ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 5 günlük iznin ardından ikinci devre hazırlıklarına tesislerinde başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde toplanan mor-sarılılar, 30 dakikalık koşu çalışması gerçekleştirdi.

İlk devreyi 6. sırada bitiren başkent temsilcisi, Antalya kampına kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Mor-sarılı ekip, devre arası kampını 2-12 Ocak tarihlerinde Belek Turizm Bölgesi'nde yapacak.


- Mehmet Yiğit ile prensipte anlaşıldı


Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Mor-sarılılar, Tetiş Yapı Elazığspor'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Mehmet Yiğit ile prensip anlaşmasına vardı.

Başkent ekibinin, 27 yaşındaki oyuncuyla transfer dönemi resmen açıldıktan sonra 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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