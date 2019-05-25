Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yarın sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik...