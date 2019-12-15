Osmanlıspor galibiyeti unuttu
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.Başkent ekibi, ligdeki son galibiyetini 9. haftada 2-1'lik skorla sahasında Akhisarspor karşısında...
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Başkent ekibi, ligdeki son galibiyetini 9. haftada 2-1'lik skorla sahasında Akhisarspor karşısında elde etti. Mor-sarılılar, daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Osmanlıspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.
Bugün konuk olduğu Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen ve 11 puanda kalan Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sıkıntılı bir süreçten geçen mor-sarılılar, son 9 haftada ise 7 mağlubiyet yaşadı.
Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Osmanlıspor, gelecek hafta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
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