Son Dakika

Osmanlıspor galibiyeti unuttu

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.Başkent ekibi, ligdeki son galibiyetini 9. haftada 2-1'lik skorla sahasında Akhisarspor karşısında...

Spor 15.12.2019, 18:01
Osmanlıspor galibiyeti unuttu
banner230

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Başkent ekibi, ligdeki son galibiyetini 9. haftada 2-1'lik skorla sahasında Akhisarspor karşısında elde etti. Mor-sarılılar, daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Akhisarspor galibiyetinin ardından Eskişehirspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a mağlup olan başkent temsilcisi, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı.

Osmanlıspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.

Bugün konuk olduğu Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen ve 11 puanda kalan Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sıkıntılı bir süreçten geçen mor-sarılılar, son 9 haftada ise 7 mağlubiyet yaşadı.

Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Osmanlıspor, gelecek hafta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

#Futbol #Osmanlıspor #TFF 1. Lig
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:45
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@