Osmanlıspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.
Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.