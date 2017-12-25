Osmanlıspor devreyi 3 puanla kapattı

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'de ilk devrenin son maçında, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.

26. dakikada ev sahibi Osmanlıspor penaltı kazandı. Vrsajevic'in, Barbosa ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda hakem Özgür Yankaya, beyaz noktayı gösterdi.

28. dakikada Musa Çağıran'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.

36. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği yakaladı. Lawal'ın hücuma çıkarken kaptırdığı topu Muğdat Çelik, soldan ceza sahasına giren Olcan Adın'a aktardı. Olcan'ın bekletmeden penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Aydoğdu, Osmanlıspor fileleriyle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

İkinci yarı

49. dakikada hava topu mücadelesinde Özer Hurmacı, topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Çabukluğunu kullanan Umar, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1.

59. dakikada hakem Özgür Yankaya, bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor lehine penaltı kararı verdi. Yankaya, Anıl Karaer'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı işaret etti.

60. dakikada penaltı atışını kullanan Soner Aydoğdu, kalecinin solundan topu ağlara göndererek, skoru yeniden eşitledi: 2-2.

68. dakikada Osmanlıspor, bir kez daha skor üstünlüğünü ele geçirdi. Regattin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direkten dönen topu Umar tamamladı: 3-2.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlıspor, puanını 17'e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

Öte yandan, cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden takip eden Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak, maçın ardından uzun süre hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar