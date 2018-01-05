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Osmanlıspor, Ceyhun Gülselam ile anlaştı

Başkent ekibi, Kardemir Karabükspor'la sözleşmesini fesheden Ceyhun Gülselam ile 2,5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 16:45
Osmanlıspor, Ceyhun Gülselam ile anlaştı
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ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'la sözleşmesini fesheden Ceyhun Gülselam ile anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapan futbolcu, yarın takımın Antalya kampına katılacak.

Ceyhun Gülselam, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor'da 14 maçta forma giydi.

Almanya'da yetişen Ceyhun Gülselam, Türkiye'de daha önce de Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da forma giymişti.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

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Spor
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