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Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.Batıkent Tesisleri'nde yapılan hafif tempolu antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana...

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:27
Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır
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ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Batıkent Tesisleri'nde yapılan hafif tempolu antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından sprint çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Koray Altınay, antrenmanda yer almadı.

Hazırlıklarını tamamlayan başkent ekibi, öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolOsmanlısporZiraat Türkiye Kupası
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