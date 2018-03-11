Osmanlıspor ara vermedi





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün Bursaspor'u 2-1 yenen Osmanlıspor, 26. haftada Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Bursaspor'a karşı uzun süre forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor karşılaşması, 16 Mart Cuma günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak.