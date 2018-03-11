Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Osmanlıspor ara vermedi

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün Bursaspor'u 2-1 yenen Osmanlıspor, 26. haftada Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen...

11 Mart 2018 Pazar 16:48
Osmanlıspor ara vermedi
banner230


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün Bursaspor'u 2-1 yenen Osmanlıspor, 26. haftada Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Bursaspor'a karşı uzun süre forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor karşılaşması, 16 Mart Cuma günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
FutbolKardemir KarabüksporOsmanlısporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim