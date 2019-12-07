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Osmanlıspor, Altay maçına hazır
ANKARA (AA) - Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir...
Spor 07.12.2019, 13:07
ANKARA (AA) - Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu oynayan mor-sarılılar, sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.
Osmanlı Stadı'nda yarın yapılacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
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