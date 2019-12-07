Son Dakika

Osmanlıspor, Altay maçına hazır

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir...

Spor 07.12.2019, 13:07
Osmanlıspor, Altay maçına hazır
banner230

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen haftanın son antrenmanı 40 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu oynayan mor-sarılılar, sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Osmanlı Stadı'nda yarın yapılacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

#Altay #Futbol #Osmanlıspor #TFF 1. Lig
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:39
Öğle 12:38
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@