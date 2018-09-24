Osmanlıspor, Aktepe Stadı'nda çalıştı





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Kilis Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, bugünkü antrenmanını Batıkent Tesisleri yerine, kupa maçının oynanacağı 7 Aralık Stadı gibi sentetik zemine sahip Aktepe Stadı'nda yaptı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılılar, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.

İdman, yarı sahada taktiğe yönelik oynanan maçla sona erdi.



