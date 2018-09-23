"Önemli bir rakibe karşı güzel bir galibiyet aldık"

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Kayserispor maçıyla ilgili yeşil-beyazlı ekibin iyi bir mücadele sergileyerek 3 puanla evine döndüğünü belirtti.

Aksoy, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kayserispor deplasmanının her takım için zorlu bir deplasman olduğunu ifade etti.

Ancak kendilerinin bunun farkında olduklarını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Takımımız başlama düdüğünden itibaren sahada kazanma adına ne kadar istekli olduğunu mücadelesiyle gösterdi. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bulduğumuz pozisyonlardan ikisini değerlendirip soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdik. İkinci devrede sakin kaldık. Kontrol tamamen bizdeydi. Farkı arttırabilirdik ama olmadı. Önemli bir rakibi deplasmanda güzel bir oyun ve net bir skorla mağlup ederek çok güzel bir galibiyet aldık."

Aksoy, teknik heyeti ve futbolcuları galibiyetlerinden dolayı kutladığını belirterek, "Tribünleri doldurarak takımımızı sonuna kadar destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zorlu maçlar serisi devam edecek. Şimdi bu maçı unutup Yeni Amasyaspor kupa maçı ve Süper Lig'de oynayacağımız Göztepe maçlarına odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.