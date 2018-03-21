Öncü kardeşler dünya arenasına çıkacak

ANKARA (AA) - FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak milli motosikletçiler Can Öncü ve Deniz Öncü, Portekiz'de piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele edecek Öncü kardeşler, 4,182 kilometrelik Estoril Pisti'ndeki sezonun ilk yarışında boy gösterecek.

Sıralama turları 24 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 17 turluk mücadele ise 25 Mart Pazar günü TSİ 15.00'te start alacak.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın ilk ayağına 47 yarışçı katılacak.

2003 doğumlu Öncü kardeşler, 2018 sezonunda Redbull MotoGP Rookies Kupası'nda da yarışacak.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar