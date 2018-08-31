Ömer Ali Şahiner, milli formaya talip





KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un oyuncusu Ömer Ali Şahiner, ligin ilk 3 haftasındaki başarılı performansını, milli formayla da sergilemeyi hedefliyor.

2018-2019 futbol sezonunda oynanan 3 maçın ardından iki kez haftanın karmasına seçilen Atiker Konyaspor'un kanat ve hücum oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in performans istatistikleri göz kamaştırıyor.



Şahiner, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takım için her zaman hazır olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı giymenin bir onur vesilesi olduğunu vurguladı.

Şahiner, daha önce adının davet edilecek futbolcular arasında geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Buna rağmen maalesef çeşitli nedenlerden ötürü bu gerçekleşmedi. Bu sezon diğer sezonlara nazaran çok daha güçlü ve iyi bir performansla takımımın başarısına katkı sağlıyorum. Milli takım konusu elbette teknik direktörümüz Mircea Lucescu ve ekibinin takdir etmesi halinde gerçekleşecek bir durum. İki gol iki asistle başladığım ligdeki bu performansımı takım arkadaşlarımın katkısıyla nasıl daha da üst düzeye çıkarabilirim onun peşindeyim. Milli takımımızdan davet alırsam şerefle o formayı giyerek, milletimizi gururlandırmak için elimden geleni yaparım. Serkan Kırıntılı, son dönemde milli takımda önemli işler yaptı. Başarılı performansıyla göz doldurdu. Aynı şekilde ben de bu katkıyı sağlamak için her zaman hazırım."





- "İnşallah kazanan taraf biz oluruz"





Şahiner, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin ise diri ve iyi mücadele eden bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un lige iyi başladığını aktaran Şahiner, "İki galibiyet ve bir de beraberlikleri bulunuyor. Ama biz de özellikle hücum varyasyonlarında iyi işler yapıyoruz. Bu başarıyı takım savunmasında da üst düzeye taşıyarak deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz. Ancak işimiz kolay olmayacak. Futbolseverlerin keyifli bir maç izleyeceğini düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.