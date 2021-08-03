Son Dakika
Olimpiyatlarda çeyrek finalde elenen Esra Yıldız’ın ailesini milletvekili Açıkgöz teselli etti
Tokyo 2020’de milli boksörümüz Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda Finlandiyalı Mira Potkonen’e çeyrek finalde kaybetti. Milli boksörün olimpiyatlardan elenmesinin ardından Nevşehir’de bulunan ailesini Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz teselli etti.
Spor 03.08.2021, 12:13 04.08.2021, 09:31
Tokyo 2020’de milli boksörümüz Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda Finlandiyalı Mira Potkonen’e çeyrek finalde kaybetti. Milli boksörün olimpiyatlardan elenmesinin ardından Nevşehir’de bulunan ailesini Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz teselli etti.
Müsabakayı Esra Yıldız’ın ailesi ile birlikte izleyen Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Esra Yıldız’ın çeyrek finalde olimpiyatlara veda etmesinin ardından ailesini teselli etti. Milletvekili Açıkgöz, "Bizim için Esra kızımızın orada bulunması en büyük şereftir. Biz sizden razıyız. Rabbim de sizden razı olsun. Milli formamızı orada giymesi bile bizim için çok büyük mutluluk. Yaşı daha genç. Olimpiyat şampiyonu olacak, dünya şampiyonu olacak, biz Esra Yıldız ile gurur duyuyoruz" dedi.