Olimpik Tırmanış Bolkar Dağları'nda başladı





ANKARA (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Olimpik Tırmanış etkinliği, Niğde Bolkar Dağları'nda başladı.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, kamp yerine ulaşan tırmanıcılar, olimpik seminerin ardından yürüyüş yaparak günü tamamlayacak.

Tırmanıcılar, Olimpik Tırmanış'ın ardından yarın seminer ve çevre temizliğiyle etkinliği sonlandıracak.

Olimpik hareket ve olimpik değerlerin kutlanması adına düzenlenen seminerlerde, olimpizm değerleri ve açık hava sporları arasındaki uyum hakkında raporların sunumları ve tartışmaları yapılacak.

Olimpik Tırmanış'ta bu yıl "Bir değer olarak çevre" teması işlenecek.