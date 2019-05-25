Okul sıralarında antrenman yapıp Avrupa şampiyonu oldu





ESKİŞEHİR (AA) - Yunanistan'da yapılan Yıldızlar Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan milli sporcu Tuğba Yıldırım, aynı başarıyı Romanya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda da tekrarlamak istiyor.

Eskişehir'de bir lisenin 9. sınıfında öğrenimini sürdüren 15 yaşındaki milli sporcu, babasıyla mutfak masasında, arkadaşlarıyla okul sıralarında yaptığı bilek güreşi antrenmanları sayesinde 14-23 Mayıs'ta Yunanistan'ın Loutraki şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda birincilik, sol kolda ise ikincilik elde ederek Türkiye'ye döndü.

Tuğba Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsil ettiği için gurur duyduğunu söyleyerek, kendisini yetiştiren milli takım antrenörü Şener Arslan'a teşekkür etti.

Antrenörünün kendisine çok güvendiğini belirten Yıldırım, "Hocam beni Mart 2019'da Antalya'ya götürdü. Orada Türkiye üçüncüsü oldum. Liseler arası düzenlenen şampiyonada da Karabük'e gittim ve hem sağ kolda hem de sol kolda birinci oldum. Antrenmanlarımın dışında okulda, evde çalışmalarımı sürdürdüm. Babamla mutfak masasında, arkadaşlarımla sıralarda çalıştım ve geçtiğimiz hafta Avrupa şampiyonluğuyla ülkeme geldim. Çok mutluyum." dedi.

Yıldırım, bu sene ekim ayında Romanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için çalışmalarına ara vermeden başladığını aktardı.

Ailesinin desteğinin çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Onlara çok teşekkür ediyorum. Hep arkamda durdular. Avrupa şampiyonluğu sonrası üstlendiğim görevi biraz daha iyi algıladım. Milli takım formasının bir ağırlığı var. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunu başarırsam belki de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma fırsatım olur. Bunu çok isterim. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız sporu çok destekliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen de desteklerini esirgemiyor. Devlet büyüklerimizin yanımızda durması bizlere bir kat daha güç veriyor."





- Ailesinin gurur kaynağı





Baba Yusuf Yıldırım da kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yıldırım, "Erkekler bilek güreşi yapınca 'olabilir' diyoruz fakat kızlarda şaşırıyoruz. Ben de şaşırdım. Kızımın buralara geleceğini tahmin etmemiştim. Bizi gururlandırdı. Artık ondan beklentimiz dünya şampiyonu olması. En kötü birinci olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Şerife Yıldırım ise ailelerin, çocuklarına seçecekleri meslek, uğraşacakları spor dalı gibi konularda baskı yapmamaları gerektiğini ifade etti.

Çocukların istediği mesleği seçmesinin onları daha öz güvenli yapacağını vurgulayan Yıldırım, "Mesela Tuğba eskiden polis olmak isterdi fakat şimdi hayatı, hayalleri bambaşka. Mutlu olsunlar, başarılı olsunlar yeter. Kızımın üzerinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.