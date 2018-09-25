Okçulukta hedef dünya kupası finalleri

ANTALYA (AA) - İstanbul'un 2011 yılındaki ev sahipliğinden sonra ikinci kez Türkiye'ye verilen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, 29-30 Eylül tarihlerinde Samsun'da Batı Park'ta gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi 32 okçuluk sporcusunun yer alacağı finallerde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve Fatih Bozlar, kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, makaralı yay erkeklerde Demir Elmaağaçlı ve kadınlarda Yeşim Bostan ile Gizem Elmaağaçlı temsil edecek.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin yönetiminde Antalya'da kamp yapan Okçuluk Milli Takımı, finallere iddialı hazırlanıyor.

"Hedef altın madalya"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonaya katılacak 6 sporcu ile kamp yaptıklarını belirterek, hava şartlarının güzel gitmesiyle iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Sporcularının finaller için hazır durumda olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Makaralı yay kadınlarda dünya sıralamasında şu anda bir numara olan Yeşim Bostan, dünya kupası finalleri için en büyük madalya ümidimiz. Yine klasik erkeklerde Mete Gazoz dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükseldi. Yasemin Ecem Anagöz, geçen haftalarda elde ettiği Avrupa şampiyonluğuyla ilk defa dünya sıralamasında ilk ona girmeyi başardı. Sporcularımızın uzun süredir yükselişte olan bir grafiği var. Amacımız bu grafiği dünya kupası finallerine de yansıtıp ülkemizde, kendi seyircimiz önünde altın madalya kazanmak."

"Sporcularımız çok genç"

Ergin, 2018 yılının Türk okçuluğunun altın yıllarından biri olduğunu vurgulayarak, Avrupa'da katıldıkları tüm yarışları altın madalya sayısı bakımından birinci sırada bitirdiklerini söyledi.

Dünya Kupasının bütün ayaklarında madalya almayı başardıklarını dile getiren Ergin, "Sporcularımız çok genç. Daha 19-20 yaşlarında, çok büyük başarılar elde ederek kariyerlerini çok sağlam basamaklarla doldurarak ileriye doğru giden bir sporcu portföyümüz var. Bu da tabii ki hem federasyon olarak hem ülke olarak bizim geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, en büyük hedeflerinin 2020 ve 2024 olimpiyatlarına takım halinde katılarak, Türkiye'ye olimpiyatlarda okçuluktaki ilk altın madalyasını getirmek olduğunu dile getirdi.

Göktuğ Ergin, bunun için de 2019 yılının çok önemli olduğunu kaydetti.

Muhabir: Sinan Özmüş