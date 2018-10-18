Okçulukta final heyecanı

ANKARA (AA) - Okçulukta 2018 Türkiye Kupası Finalleri, Kayseri'de düzenlenecek.

Kayseri Kadir Has Fuar Parkı'nda düzenlenecek finallere, 2018 Türkiye sıralamasında kategorilerinde ilk 8'de yer alan sporcular katılacak.

Toplam 32 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde en iyi kadın ve erkek okçular belli olacak.

Yarışmaların resmi antrenman atışları yarın yapılacak. Final müsabakaları klasik yayda 20 Ekim Cumartesi, makaralı yayda ise 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Kupası Final müsabakalarında yarışacak okçular şunlar:





- Erkekler





Klasik yay: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, İbrahim Ethem Gülaçar, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Oğuzhan Küçük, Erdal Meriç Dal, Ali Aydın

Makaralı yay: Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı, Süleyman Araz, Emircan Haney, Yunus Özsipahi, Muhammed Yetim, Bünyamin Yankaç





- Kadınlar





Klasik yay: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna, Begül Löklüoğlu, Kıvılcım Yavuz, Fatma Buket Aycan, Sevcan Derin, Aybüke Gümrükçü

Makaralı yay: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Yasemin Begüm Topkarcı, Şevval Özer, Büşra Nur Gürlek, Emine Azra Yılmaz, İpek Tomruk