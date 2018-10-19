Okçulukta final heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen ve Türkiye Okçuluk Federasyonunun organize ettiği 2018 Türkiye Kupası Final müsabakaları başladı.

Bu yıl Türkiye sıralamasında kategorilerinde ilk 8'de yer alan sporcuların katıldığı final müsabakalarının ilk gününde Kayseri Kadir Has Fuar Parkı'nda adaptasyon atışları gerçekleştirildi.

Toplam 32 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde en iyi kadın ve erkek okçular belli olacak.

Bugün gerçekleştirilen resmi antrenman atışlarıyla başlayan final müsabakaları yarın klasik yayda, 21 Ekim Pazar günü de makaralı yayda gerçekleştirilecek.

Türkiye Kupası Final müsabakalarında yarışacak okçular şunlar:





- Erkekler





Klasik yay: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, İbrahim Ethem Gülaçar, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Oğuzhan Küçük, Erdal Meriç Dal, Ali Aydın

Makaralı yay: Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı, Süleyman Araz, Emircan Haney, Yunus Özsipahi, Muhammed Yetim, Bünyamin Yankaç





- Kadınlar





Klasik yay: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna, Begül Löklüoğlu, Kıvılcım Yavuz, Fatma Buket Aycan, Sevcan Derin, Aybüke Gümrükçü

Makaralı yay: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Yasemin Begüm Topkarcı, Şevval Özer, Büşra Nur Gürlek, Emine Azra Yılmaz, İpek Tomruk