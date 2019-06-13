Okçuluk Dünya Şampiyonasında Türkiye finalde

HERTOGENBOSH (AA) - Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda takımlar makaralı yay kategorisinde Türkiye, erkeklerde altın madalya mücadelesi verecek.
Kadınlar makaralı yay takım kategorisinde mücadele eden Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk, çeyrek finalde Estonya'yı eledi. Yarı final mücadelesinde ise Tayvan'a 225-222 yenilen milliler, cumartesi günü bronz madalya maçına çıkacak.
Kadınlar makaralı yay bireysel eleme atışlarında ise yarı finalde Rus Natalia Avdeeva'ya 149-145 yenilen Yeşim Bostan, yine cumartesi günü bronz madalya için mücadele edecek.