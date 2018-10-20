Okçuluk: 2018 Türkiye Kupası Finalleri

KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun organizasyonuyla Kayseri'de düzenlenen 2018 Türkiye Kupası Finalleri'nde, klasik yay kadınlar kategorisinde Sevcan Derin birinci oldu.

Türkiye sıralamasında kategorilerinde bu yıl ilk 8'de yer alan sporcuların katıldığı müsabakaların ilk gününde, klasik yay kadınlar finali gerçekleştirildi.

Mücadele sonunda Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübünden Sevcan Derin altın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Yasemin Ecem Anagöz gümüş ve Aybüke Aktuna da bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda öğleden sonra klasik yay erkekler finali yapılacak. Yarın da makaralı yayda erkek ve kadın okçular mücadele edecek.