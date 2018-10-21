Okçuluk: 2018 Türkiye Kupası Finalleri

KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun organizasyonuyla Kayseri'de düzenlenen 2018 Türkiye Kupası Finalleri'nde, makaralı yay kadınlar kategorisinde Yeşim Bostan birinci oldu.
Türkiye sıralamasında kategorilerinde bu yıl ilk 8'de yer alan sporcuların katıldığı müsabakaların son gününde makaralı yay kadınlar finali gerçekleştirildi.
Mücadele sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Yeşim Bostan altın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Kulübünden Gizem Elmaağaçlı gümüş ve Eskişehir Okçuluk Spor Kulübü adına yarışan Ayşe Bera Süzer bronz madalyanın sahibi oldu.
Karşılaşmalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik verdi.
Organizasyonda öğleden sonra makaralı yay erkekler finali yapılacak.