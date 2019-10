Oğuz Ceylan'ın gözü milli takımda

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde sağ bekte görev alan Oğuz Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçen sezon devre arasında geldiğini hatırlatarak, kısa sürede Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

Kulübüyle beraber kendisinin de ilk kez bu sezon Süper Lig ile tanıştığını belirten 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, "Burada geçen sezon çok güzel bir aile ortamı yakaladık. Bunun sonunda da zaten şampiyonluk geldi." dedi.

"Fark yaratan bir takım olacağız"

Bazı transferlerin geç gelmesi nedeniyle bu sezon kamp dönemini eksik tamamladıklarını aktaran Oğuz Ceylan, şöyle konuştu:

"Bence, transferler daha erken gelseydi Fenerbahçe maçı farklı olabilirdi. Sezonun ilk maçıydı ve çok farklı bir atmosfer vardı. Zaten Fenerbahçe maçını kaza olarak görüyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Takım her hafta üstüne koyarak gidiyor ve böyle de devam edeceğiz. Çok kaliteli futbolcularımız var. Takım olma bilinci de çok iyi yerleşiyor. İlk hafta bize 'düşecek' diyenler şimdi çok farklı konuşuyor. Her şey güzel olacak ve fark yaratan bir takım olacağız. Buna inanıyorum."

Önceki sezonlarda taraftar sıkıntısı yaşayan bir kulüp olduklarını ancak her geçen gün taraftarın kendilerine çok daha fazla kucak açtığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Süper Lig'deyiz ve burada Gaziantep'i tek takım olarak temsil ediyoruz. Bizler ne kadar iyi sonuç alırsak daha fazla taraftar çekeceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Çok güzel başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Milli takım hedefi

Oğuz Ceylan, son dönemlerde artan bir grafik ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak ben daha önce hiç görmediğim bir kamp dönemi geçirdim. Sadece benim değil tüm arkadaşlarımın performansı artıyor. Bireysel olarak çok çalışıyorum. Şu an bir şey elde etmiş değiliz aslında çünkü daha 6 hafta geride kaldı. Elde edilen sonuçlar bizi rehavete sokmamalı. Sıkı çalışmamızın ödülünü her geçen hafta bireysel ve takım olarak alıyoruz. Daha ok çalışıp daha iyi olacağız."

Milli takımın her zaman hayallerini süslediğini belirten Oğuz Ceylan, şöyle devam etti:

"Tartışmasız her Türk futbolcunun istediği yer milli takımdır. Benim asıl hedefim de milli takım. Şu an en üst lig olan Süper Lig'de forma giyiyorum. Hedefim 3 büyükler ve Avrupa. Yaşım 29. O yüzden Avrupa olmayabilir ama 3 büyükler ve milli takım neden olmasın. Milli takım da çok başarılı gidiyor. İnşallah o kadroda ben de olurum. O yüzden çok çalışıyorum ve istiyorum. İnşallah o forma şansı bana gelir ve en iyi şekilde temsil ederim."

"Beşiktaş maçı benim için zor maçtı"

Ligin 4. haftasında Beşiktaş'a karşı oynarken çektiği bir şutun direkten döndüğünü aktaran Oğuz Ceylan, Beşiktaş altyapısından çıkan bir oyuncu olarak yaşadığı duyguları şöyle dile getirdi:

"Beşiktaş'ta ben 3 yıl kaldım. Altyapısında görev aldım, oranın ekmeğini yedim. A takıma çıkıp kadroda yer aldım. Beşiktaş maçı benim için zor bir maçtı. Özellikle duygusal anlamda daha önce hizmet ettiğim ve ekmeğini yediğim kulüple kader beni karşı karşıya getirmişti. İyi oynayıp galip gelerek sevinç yaşamıştım. Takım olarak iyi oynadığımız bir maçtı. O yüzden duygusaldım ama mutluydum."

Süper Lig'i Gaziantep Futbol Kulübü ile tanıdığını anımsatan Oğuz Ceylan, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kulübün bendeki emeği kısa ama çok büyük. Bana kariyerimde ilk kez şampiyonluk yaşattı, ilk kez Süper Lig maçı heyecanı yaşattı. Bunları göz ardı edemem ve tabii ki teklif geldiği sürece önceliğim burası olur. Elbette ki 3 büyüklerde görev almak isterim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde olmak isterim ama inşallah emeğimizin sonucunu alırız."

Geçen sezon ailesinden ayrı yaşadığını ancak bu sezon başında evini Gaziantep'e getirip ailesine kavuştuğunu aktaran Oğuz Ceylan, her maça çıkmadan önce yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benim bu kariyeri sağlamamdaki en büyük şans eşim. Eşimi 17 yaşındayken tanıdım. 10 yıllık bir ilişkimiz var ve 5 yıldır evliyim. Her maç öncesinde tekmeliklerimde ailem var yani eşim ve kızım. İnşallah onların duasıyla daha iyi yerlere de geleceğim."