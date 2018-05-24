Ödünç ragbi topuyla şampiyon oldular





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Konya'da bir köy okulunda kendi imkanlarıyla ragbi yarışmalarına hazırlanan kız öğrenciler, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Ragbi ve Bayrak Futbolu Şampiyonası'nda Küçük Kız Bayrak Futbolu birincisi olmayı başardı.

İngiltere'nin Rugby kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşmasıyla başlayan, 1823 yılından bu yana başta İngiltere olmak üzere Fransa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avusturalya'da çok popüler bir spor haline gelen ragbiye Türkiye'de de ilgi artmaya başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl okul spor faaliyetleri arasına dahil edilen ragbi, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'ndeki ortaokul öğrencilerinin de ilgisini çekti.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Cansu Ceylan'ın yönlendirmesi ile bu spora başlayan kız öğrenciler, Samsun'da bu sene ilki düzenlenen Ragbi ve Bayrak Futbolu Şampiyonası'nda 4 takım arasından şampiyon olmayı başardı.

Yaklaşık 2 ay önce tanıştıkları ragbide Konya'yı temsil eden öğrenciler, köylerine şampiyon olarak dönmenin gururunu yaşadı.





- "Sahamız, spor malzememiz yoktu ama inancımız vardı"





Türkmenkarahüyük Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cansu Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güç ve çeviklikten ziyade cesaretin ön planda olduğu ragbi sporunu sosyal medyadan izlediği videolardan öğrendiğini söyledi.

Ragbinin "sert" bir spor olarak bilindiğini, ancak kadınların ilgisinin de gün geçtikçe arttığını belirten Ceylan, "2014 yılında okulda göreve başladığımda köy okulu olduğu için 'acaba neler yapabiliriz' diye düşündüm. İlk başta bazı endişelerim oldu. İmkanlarımız kısıtlıydı. Sahamız, spor malzememiz yoktu ama inancımız vardı." diye konuştu.

Ragbi sporuna başladıklarında toplarının dahi olmadığını anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Her sene farklı bir branş seçiyordum. Bu sene de okul sporlarına yeni eklenen ragbiyle tanıştım. Önce kendim bunu sosyal medyadan videolarını izleyerek öğrendim. Öğrendiğim kadarıyla çocuklara tanıttım. Turnuvaya yaklaşık 2 ay vardı. Hazırlık sürecimiz çok kısaydı. Futbol topuyla çalıştırmak istedim ama biraz sert olduğu için hentbol topu ile alıştırmalarımızı yaptık. Konya'daki bir spor kulübünden ödünç aldığımız ragbi topuyla yarışmalara katıldık ve Türkiye şampiyonu olduk. Kendi topumuzu döndükten sonra aldık."





- "Hedefimiz yurt dışına açılmak"





Yarışmada 4 takımı geride bırakarak şampiyon olan öğrencilerini kutlayan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız gerçekten azim ve gayretle çalışarak Samsun'daki yarışmada Türkiye şampiyonu oldu. İmkanlarımız daha geniş olsa sporcularımız belki daha da başarılı olacak. Şartlarımız şehir okullarına göre daha kısıtlı ama inanç ve azim olduktan sonra çocukların yapamayacağı bir şey olmadığını kanıtladık. Hedefimiz dünyaya açılmak."





- Eşarplardan yapılan topla gelen şampiyonluk





Takım kaptanı 11 yaşındaki Sefanur Kurt ise kısa sürede alıştıkları ragbi sporuna evde eşarplardan yaptığı topla hazırlandığını dile getirdi.

Katıldıkları ilk turnuvada şampiyon olmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Sefanur, ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.

Takımın en skorer oyuncusu Aleyna Çelik de ragbi turnuvalarına katılmadan önce çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk rakibe 7 gol attık. Daha sonra diğer rakiplerle de aynı şekilde mücadele ettik. Hocamız bizi çok iyi çalıştırdı. Evde ise arkadaşlarımı toparlayıp onlarla başörtüsünden top yapıp birbirimize attık. Bu şekilde çalışarak turnuvalara katıldık ve şampiyon olduk." diye konuştu.