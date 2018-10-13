Nurmagomedov'un galibiyetini ahşaba işledi

HATAY (AA) - Hataylı aşçı Halil Bozkurt, karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'un başarısını, yakma sanatıyla ahşaba işleyerek tablo yaptı.

Merkez Antakya ilçesinde bir işletmede aşçılık yapan Halil Bozkurt (30), Nurmagomedov ile McGregor arasındaki tartışmadan ve daha sonra yaptıkları maçtan çok etkilendiğini dile getirdi.

Yaklaşık 5 gün süreyle maçın 3 önemli anını ahşap üzerine işleyen Bozkurt, hazırladığı tabloyu basın mensuplarıyla paylaştı.

Halil Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Khabib Nurmagomedov'un Müslümanların demir yumruğu olduğunu söyledi.

Dünyanın merakla beklediği maçı kendisinin de ilgiyle takip ettiğini ifade eden Bozkurt, ''Khabib çok güzel bir maç çıkardı. Bu maç beni oldukça etkiledi. İşletmemde atıl durumda olan tahta parçalarını yakma sanatıyla buluşturarak, o unutulmaz maçı yansıttım. Özellikle Khabib'in McGregor'a attığı yumruğu özenle işledim. O maçtan 3 eser ortaya çıktı. Bunları Khabib'e hediye etmek istiyorum.'' diye konuştu.