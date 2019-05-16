Nowitzki Çin 2019'un Global Elçisi oldu

İSTANBUL (AA) - FIBA'dan yapılan açıklamada, Çin'de düzenlenecek ve ilk defa 32 ülkenin katılımı ile düzenlenecek Dünya Kupası'na Yao Ming ve Kobe Bryant'ın ardından üçüncü global elçi olarak bu sezon NBA kariyerini noktalayan 40 yaşındaki Dirk Nowitzki'nin seçildiği kaydedildi.

2002 Dünya Kupası'nda ülkesinin dünya turnuvaları bazında aldığı en iyi sonuç olan üçüncülüğe ulaşmasında önemli rol oynayan Nowitzki, 24 sayı ortalamasıyla en çok sayı atan oyuncu olmuş ve turnuvanın MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçilmişti.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Nowitzki, "Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları ve EuroBasket turnuvalarında, dünyanın en büyük sahnelerinde performans gösterdiğim için şanslıyım. Almanya'nın 2002'de Indianapolis'teki Dünya Kupası'nda üçüncü sırayı almasına yardımcı olmak kariyerimdeki en iyi anlar arasında yer alıyor. 32 takımdan oluşan bir Dünya Kupası, milli takım basketbolunu daha önce hiç ulaşılmayan bir seviyeye getirecek ve bu şimdiye kadarki en rekabetçi etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yunus Kaymaz