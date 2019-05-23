Nihat Özdemir TFF başkanlığına aday

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.
Yıldırım Demirören'in 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldığını hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:
Futbolun bir milli değer olduğunu anlatan Özdemir, "Bu değeri de korumamız gerekir. Bunun için de öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Bunun da yolu saygı ve sevgiden geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süleyman Sebalar ve Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Bunun için Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum." diye konuştu.
Muhabir: Erkan Tiryaki