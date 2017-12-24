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Niğde Belediyespor’da olağanüstü kongre yapıldı

NİĞDE (AA) - TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor’un olağanüstü kongresinde Recep Canıtez kulüp başkanı seçildi.Niğde Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kongrede, eski yönetimin faaliyetlerinin ibra edilmesinin...

24 Aralık 2017 Pazar 14:55
Niğde Belediyespor’da olağanüstü kongre yapıldı
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NİĞDE (AA) - TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor’un olağanüstü kongresinde Recep Canıtez kulüp başkanı seçildi.

Niğde Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kongrede, eski yönetimin faaliyetlerinin ibra edilmesinin ardından Canıtez başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Başkanlığa seçilen Canıtez, seçimin ardından yaptığı açıklamada, Niğde esnafı olarak ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

Niğde Belediyespor'un eski yöneticileri, geçen hafta kulübün maddi sıkıntılarını gerekçe göstererek istifa ettiklerini açıklamıştı.


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Niğde
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