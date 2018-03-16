Niğde Belediyespor, Teknik Direktör İncedal ile anlaştı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyespor, Teknik Direktör Yavuz İncedal ile anlaştı.

Belediyede düzenlenen imza töreninde, Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Canıtez ve Teknik Direktör Yavuz İncedal basın toplantısı düzenledi.

Canıtez, yaptığı konuşmada, Yavuz hocanın 1988'de Niğde Spor'da futbol oynadığını belirterek, "Bütün spor kamuoyu da onu yakınan tanımaktadır. 30 yıl önce Niğde spor formasını giyen, Yavuz hocamız aradan geçen 30 yıl sonra tekrar yuvaya geri getirdik diyebiliriz. Hocamızla Niğde Belediyespor olarak 1,5 yıllığına anlaştık. Hocamıza teklif sunduğumuzda hocamız bize hiç para sormadan kabul etti. İnşallah hocamızla kalan 8 maçınızda galip gelmeyi hedefliyoruz. Yavuz İncedal hocamla bugün itibariyle anlaştık. İnşallah Yavuz hocamızla uzun vadede uzun işler yapmak için bir anlaşma sağladık. Her şey Niğde Belediyesporumuzun daha ileriye gitmesi içindir mücadelemiz." dedi.

Teknik Direktörü Yavuz İncedal da başkan Canıtez'e, yönetim kuruluna ve tüm Niğdelilere teşekkür ederek, "Onurlu bir görev benim için. Çünkü bu takımın 1987-1988 sezonunda formasını giydim. Formasını giydiğim yıllarda takımımızla şampiyonluklar yaşadım. Bugün itibariyle formasını giydiğim takıma teknik direktör olarak geri dönüş için yoğun bir duygu yaşıyorum. Beni buraya layık gören başta başkanımıza, yönetim kurulumuza ve tüm Niğdelilere teşekkür ederim." diye konuştu.