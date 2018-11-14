Niğde Anadolu FK Niğde'de futbol okulu açtı

NİĞDE (AA) - Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Niğde'de 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol okulu açtı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde 5 Şubat Stadyumu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, futbol adına çok güzel bir gün olduğunu ve Niğde'de tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Niğde'de profesyonel anlamda bir futbol okulu açıldığını anlatan Şimşek, "Ben inanıyorum ki bu okul sayesinde Anadolu'da genç yetenekler keşfedilecek, bu okulda gerekli eğitimlerini alacaklar. Türk ve dünya futboluna kazandırılacaklar. Yerli ve milli futbolcularımız ön plana çıkacak. Ülke olarak artık futbolcu alan değil, futbolcu ihraç eden bir ülke konumuna geleceğiz." diye konuştu.

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da futbol okuluna devam çocukların hepsinin belki profesyonel futbolcu olmayacağını ama hepsinin sportmen bireyler olacağını aktardı.

Türkiye'de rol model olmaya çalıştıklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Çocuklar kıpır kıpır, biz onların içindeki cevheri yavaş yavaş görüp elekten geçirip onların en yeteneklilerini seçeriz. Önemli olan çocukların çocukluklarını yaşamalarını sağlamak. Burada A takımı hazırlayacağımız çocuklar, bir askerlik hizmeti gibi çaylak dönemlerini burada geçirecekler. Biz Niğde genelinde köy, kasaba, ilçelerin hepsine gideceğiz ve buradan 10 yıllık bir periyotta çalışma programına dahil edeceğiz. 10 yıllık diyorum çünkü bu iş insan bahçıvanlığı yani fidan diken bilir, tuğlayı tuğla üzerine koyan bilir, bu işler böyle boyacı küpü gibi içine sok çıkar şekliyle olmuyor. Biz sabredeceğiz ve göreceksiniz 7-8 yıl sonunda Niğde tamamen kendi çocuklarından oluşan kadrosuyla çatır çatır futbolun gereklerini yapan, tribünde izleyenlere keyif veren, bazen yenilen ama çokta yenen ama kendi toprağında yetişen çocukların ve Niğde formasını aşkla, sevgiyle giyen bir kültür oluşturacağız. Bu da bütün diğer şehirlerimize örnek olacak ve bir anda Türk futbolunda yavaş yavaş tüketen futboldan üreten futbola doğru bir geçiş başlayacak."

Konuşmaların ardından dağıtılan yaklaşık 600 formayı alabilmek için çocukların kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Özkan'ın çocuklara koşu yaptırdığı program, 7 yaş grubu çocukların futbol maçı ile sona erdi.

Açılışa, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Anadolu FK Başkan Ali Ergöçmez, öğrenciler ve davetliler katıldı.

