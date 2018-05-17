Nevşehir’de genç yetenekler keşfediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ilkokul 3. sınıf öğrencileri yetenek taramasında Nevşehir’de 40 bin 50 öğrencinin yetenekleri keşfediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan ilkokul 3. sınıf öğrencileri yetenek taraması kapsamında ülke genelinde 1 milyon 200 bin öğrencinin yetenek taraması yapılacak. Bu kapsamda Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada Nevşehir merkez başta olmak üzere 7 ilçede 4 bin 50 ilkokul 3.sınıf öğrencinin yetenek taraması yapılıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaptığı açıklamada 10 beden eğitimi öğretmeni, 7 antrenör eşliğinde kurduğumuz istasyonlar ile öğrencilerimizin yetenek taramaları devam ediyor dedi. Ünlüer, “Gençlik spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ilkokul 3.sınıftaki öğrencilerimizin yetenek taraması 81 ilde olduğu gibi ilimizde de devam ediyor. 10 beden eğitimi öğretmenimiz, 7 antrenörümüz ile tüm il merkez ilçelerimizde hızlı bir şekilde genç yetenekleri keşfetmeye çalışıyoruz. Bütün ilköğretim 3.sınıf öğrencilerimizin okullarını gezerek istasyonlar kurarak yetenek taraması devam ediyor. Gençlerimizin ilgisi oldukça sevindirici. Beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz de oldukça gayretli bir çalışma ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyor” diye konuştu.