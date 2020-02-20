Nevşehir Şampiyonu Altınyıldızlı Filenin Yıldız Sultanları Yozgat’ta

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Kızlar voleybol takımımız 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları kapsamında 1. Dönem içerisinde yapılan müsabakalarda tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştu.Bu şampiyonlukla grup müsabakalarında ilimizi ve okulumuz temsil edecek olan filenin yıldız sultanları 20-21-22 Şubat 2020 tarihlerinde Yozgat’ta sahaya çıkacaklar.

Filenin Yıldız Sultanlarına çıkacakları maçlarda,grup turnuvalarında başarılar diliyoruz.