Nevşehir Şampiyonu Altınyıldızlı Filenin Yıldız Sultanları Yozgat’ta Bugün Büyük Finalde

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Kızlar voleybol takımımız 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları kapsamında 1. Dönem içerisinde yapılan müsabakalarda tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştu.

Bu şampiyonlukla grup müsabakalarında ilimizi ve okulumuz temsil edecek olan filenin yıldız sultanları 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yozgat’ta sahaya çıktılar. Çıktıkları ilk 2 maçı 3-0 kazanan filenin yıldız sultanları bugün büyük final maçına çıkacaklar.

Filenin Yıldız Sultanlarına çıkacakları maçlarda,grup turnuvalarında başarılar diliyoruz.