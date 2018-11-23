Nevşehir'e Büyük Onur!

Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Mali Genel Kurulu yapıldı.

Ankara Başkent Öğretmenevi'ndeki genel kurulda Liseler arası Atletizm Kros Dünya 3.sü olan Altınyıldız Koleji 3 delege ile temsil edildi.

TOSF 5.Olağan Mali Genel Kuruluna Delege olarak seçilen, Nevşehir Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İğdeci, Altınyıldız Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Uğurlu ve öğretmen Ali Güven katıldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşmelerine geçildi.

Mali genel kurulda federasyonun 2017 ve 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi.

Faaliyet raporlarında Dünya Liseler arası Kros yarışmaları ISF Paris Dünya 3. sü Altınyıldız Koleji’nin başarısına da yer verildi.Ayrıca 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de mali genel kurulda kabul edildi.

TOSF Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, mali genel kurulda yaptığı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında bir müjde de veren başkan Karakullukçu, "2021 Dünya Okul Sporları Atletizm Şampiyonası'na aday olmuştuk ve bu organizasyon, Türkiye'ye verildi. Bu şampiyonayı Trabzon'da gerçekleştireceğiz. 12 milyon hedef kitlemiz var. 980 bin öğrenciyi okul sporlarına dahil etmişiz. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu branşlarının bazılarını uhdemize almayı planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı sonunda Nevşehir Altınyıldız Koleji’ni kazandıkları 2018 Dünya 3.lüğü başarısından dolayı kutlayan Federasyon başkanı Genel Müdür Serhat iğdeci ve Altınyıldız delegeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başarılarıyla her alanda Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olan Altınyıldız Eğitim Kurumlarını kutlarız.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 11:38