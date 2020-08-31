Nevşehir Belediyespor’da Transfer Haberleri Ardı Ardına Geliyor

2020 2021 sezonda genç ve dinamik bir kadro yapısı ile mücadele etmeyi hedefleyen Kırmızı beyazlı, yönetim yaptığı transferlerle,adından söz ettiriyor. Kırmızı- beyazlı ekip genç ve dinamik bir kadro yapılanması ile 2020 2021 sezonuna hazırlanan Nevşehir Belediyespor Kızılcabölükspor’dan stoper İlyas Ural’ı transfer etti

İLYAS URAL

Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor Bir dönem Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor forması giyen İlyas Ural ile 3 sözleşme imzaladı.

15 Ocak 1997 doğumlu genç oyuncu orta sahada ve stoperde görev yapıyor. Futbola 100.Yıl Soğuksuspor altyapısında başlayan genç oyuncu sırasıyla Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Kizilcaboluk Spor Kulubu formalarını terletti.