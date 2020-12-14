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Nevşehir Belediyespor’da Malatya Yeşilyurt Belediyespor Hazırlıkları Devam Ediyor
Misli.com Tff3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını, Teknik Direktör Mert Kokmaz yönetiminde sürdürüyor.
Spor 14.12.2020, 23:01
Teknik Direktör Mert Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Dayanıklılık koşusunun ardından antrenman, dar alanda pas ve şut çalışması ile son buldu. Tesislerdeki çalışmayı Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Başkan yardımcıları Ahmet Ertaş, Hamza Köybaşı, Genel sekreter Kadir İnanan, yöneticiler Abdullah Kahveci, Umut Araz ve Caner Çetinel izledi.