Nevşehir Belediyespor’da Malatya Yeşilyurt Belediyespor Hazırlıkları Devam Ediyor

Önümüzdeki hafta sonu Pazar günü saat 13.00 da kendi evinde ağırlayacağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını Nar Kasabasında Bulunan Nevşehir Belediye Spor Tesisleri’ndeTeknik Direktör Mert Kokmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Geçtiğimiz Hafta içi oynanan Kızılcabölükspor beraberliğinin ardından hazırlıkların devam eden kırmızı beyazlı ekipte sakat futbolcu bulunmaz iken, Kızılcabölükspor müsabakasında gördüğü sarıkart sonrası İlyas Ural cezalı duruma düşmesi sebebi Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakasında görev alamıyacak

Teknik Direktör Mert Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Dayanıklılık koşusunun ardından antrenman, dar alanda pas ve şut çalışması ile son buldu. Tesislerdeki çalışmayı Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Başkan yardımcıları Ahmet Ertaş, Hamza Köybaşı, Genel sekreter Kadir İnanan, yöneticiler Abdullah Kahveci, Umut Araz ve Caner Çetinel izledi.