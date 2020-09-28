Nevşehir Belediyespor, Taner Öcal ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig. 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Taner Öcal ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligde ilk iki maçta puan ile tanışamazken Nevşehir Belediyespor yönetimi teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, teknik direktör Taner Öcal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini söyledi. Öcal ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirten Özaltın, "Hocamızla, karşılıklı görüşerek sözleşmeyi feshettik. Hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz. Yeni bir hocayla görüşmedik ancak çalışmalara başladık" diye konuştu.

Öcal: "Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık"

Teknik direktör Taner Öcal, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren takım için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı. Öcal, "Ben ve ekibim elimizden geleni yaptık. Başkanımız ve yönetim kurulumuz ve Sayın Belediye Başkanımız Rasim Arı ellerinden geleni yaptı, yapmaya da devam ediyorlar. Bu nedenle severek ve isteyerek geldiğim Nevşehir Belediyespor’dan bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Başta kulüp başkanı, yönetim kurulu, Nevşehir halkı ve taraftarları olmak üzere, bu yolda yüreklerini, karakterlerini ortaya koyan genç sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlarla her zaman gurur duydum. Hayatlarının her bölümünde onların yanında olmaya gayret edeceğim” diye konuştu.