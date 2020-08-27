Nevşehir Belediyespor startı verdi

2020-2021 sezonunda 3. Lig’de mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, genç ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırmak için Nar’da bulunan kendi tesislerinde 2020 2021 sezonu için startını verdi. Geçtiğimiz sezondan takibe alınan genç yetenekler Kamp programında yeterli performans sergileyen futbolcular Nevşehir Belediyesporun A takım kadrosuna dâhil edilecek. Nar beldesinde bulunan Nevşehir Beledşiyesi Tesisleri’nde Teknik Direktör Taner Öcal ve kurmayları gözetiminde 2020 2021 sezonu Hazırlıkları başladı.

Kırmızı beyazlı ekip transfer çalışmaları kapsamında iç transfer de Kaleci Onur Behiç Özalgan ile anlaşan Kırmızı beyazlı ekip dış transferde santrfor Emrah Bedir ve defans oyuncusu Erhan Karayer’in ardından Orta saha oyuncusu Efe Can Çölbekler’i kadrosuna dahil etti.

Nevşehir Belediyespor teknik direktörü Taner Öcal, yaş ortalamasını düşürerek genç ve dinamik bir takım oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Öcal, herkesin takdir ettiği bir futbol sergilemek istediklerini vurgulayarak, "İyi bir takım oluşturacağız. Yaş ortalamasını düşüreceğiz. Genç, dinamik bir takım kuracağız." yorumunu yaptı.

TFF 2020 2021 Sezonunda Nevşehir Belediyespor teknik direktörü Taner Öcal görevine devam ederken kurmayları ise şu isimlerden oluştu. Fatih Arıcı, şenel Akay yardımcı hoca Niyazi Boylu Kaleci Antrenörü ve Volkan Atar ise performans Antrenörü olarak yeraldı