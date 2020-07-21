Nevşehir Belediyespor şampiyonluğa inanıyor

Kırmızı beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Esat Özaltın Futbolcular ile bir toplantı yaptı Arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin tescil edilmesinin ardından play-off maçlarımızı oynamak için kampa girdik iki gündür de buradayız. Öncelikle Nevşehir’e, Nevşehir Belediye spora yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde Hareket etmeniz, hal ve hareketlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız Şampiyonluk inancımızı hiç kaybetmedik. Sezon sonunda şampiyon olacağız dedik. Sizlere güveniyoruz.Biz şampiyonluk kupasını Şehrimize götüreceğiz, 2. lig hasretine son verip tarifi olmayan bu sevinci yaşatın bizlere. Sizlerin ve teknik heyetin bize bu sevinci yaşatacağına tüm kalbimle inanıyorum. Nevşehir’e bu sevinci yaşatacağınıza inanıyorum” dedi.Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Esat Özaltın, takımın Antalya Play-Off kampının verimli geçtiğini belirterek ,Hepimiz hedefe kilitlendik. Tek düşüncemiz Play-Off maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. İfadelerini kullandı

Play-Off’ta Pazar spor ile eşleşen kırmızı - Beyazlı ekibin Teknik Direktör Taner Öcal "Biz işimize bakacağız. Takımımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Play-Off maçlarında gereken mücadeleyi gösterip Nevşehir Belediyespor’u layık olduğu yerlere 2. Lige taşıyacağız" diye konuştu.