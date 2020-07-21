Nevşehir Belediyespor şampiyonluğa inanıyor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri tescil etmesinin ardından Play-Off oynamaya hak kazanan Nevşehir Beledyespor şampiyonluğa inanıyor.
Kırmızı beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Esat Özaltın Futbolcular ile bir toplantı yaptı Arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin tescil edilmesinin ardından play-off maçlarımızı oynamak için kampa girdik iki gündür de buradayız. Öncelikle Nevşehir’e, Nevşehir Belediye spora yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde Hareket etmeniz, hal ve hareketlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız Şampiyonluk inancımızı hiç kaybetmedik. Sezon sonunda şampiyon olacağız dedik. Sizlere güveniyoruz.Biz şampiyonluk kupasını Şehrimize götüreceğiz, 2. lig hasretine son verip tarifi olmayan bu sevinci yaşatın bizlere. Sizlerin ve teknik heyetin bize bu sevinci yaşatacağına tüm kalbimle inanıyorum. Nevşehir’e bu sevinci yaşatacağınıza inanıyorum” dedi.Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Esat Özaltın, takımın Antalya Play-Off kampının verimli geçtiğini belirterek ,Hepimiz hedefe kilitlendik. Tek düşüncemiz Play-Off maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. İfadelerini kullandı