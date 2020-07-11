Nevşehir Belediyespor play-off hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 3.LİG 3. GRUPTA MÜCADELE ETMESİNİN ARDINDAN 20 TEMMUZ TARİHİNDE ANTALYA’DA BAŞLAYACAK OLAN PLAY OFF MÜSABAKALARINA HAZIRLANAN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR HAZIRLIKLARINI GAZİ STADYUMUNDA OYNADIĞI ÇİFT KALE MAÇ İLER SÜRDÜRDÜ.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 20 Temmuz tarihinde Antalya’da başlayacak olan play-off müsabakaları öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3.Lig’de gruplarında 2 ve 5. sırada yer alan takımların play-off maçları oynanması kararının vermesinin ardından grubunu 4. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, kritik müsabakalar öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Maçlarını oynadığı Gazi Stadyumu’nda bugün çift kale maç ile hazırlıklarını sürdüren futbolcuların morallerinin oldukça yüksek olması dikkatlerden kaçmazken, yapılan hazırlık karşılaşmasını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yöneticiler de yakından takip etti.
"Biz kupayı Nevşehir’e getireceğiz"
Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise açıklamasında, Nevşehir Belediyespor’un play-off maçlarına en hazır takımların başında geldiğini belirterek, “Biz en başından beri önce insan sağlığı demiştik. Ligler temmuz ayına ertelenince federasyona bu sıcaklarda maçların oynanamayacağını özellikle belirttik. Ama bizim düşüncemiz play-off maçlarının oynatılmasıydı. Biz başından beri TFF’ye hakkaniyetli ve adaletli olanın play-off maçlarının oynatılması görüşünü savunmuştuk. Sağ olsun federasyon görüşümüze karşı play-off oynatarak bütün takımlar için adil olan kararı verdi. Biz 32 günden beri çalışıyor ve bugün 52. antrenmanımızı yapıyoruz. 3. Lig içerisinde en hazır olan takımlardan biriyiz. Biz kupayı Nevşehir’e getireceğiz ve 2. Lig’e çıkacağız” şeklinde konuştu.