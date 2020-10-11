Nevşehir Belediyespor Ofspor AŞ Müsabakası için Of’ta

Sabah saatlerinde Kara yolu ile Ankara’ya hareket eden kırmızı beyazlı ekip Ankara Esenboğa Havalimanında Trabzon’a uçtu. Trabzon’dan müsabakanın oynanacağı 0f’a geçen Nevşehir Belediyespopr Pazar günü saat 14.30 da oynanacak olan müsabaka saatini beklemek için konaklayacakları otele geçerek maç saatini bekleyen Kırmızı beyazlı ekip Teknik direktör Mert Korkmaz yönetiminde ter antrenmanı yaptı. Ter antrenmanı sırasında oldukça neşeli görünen Nevşehir Belediyesporlu futbolcular Pazar günü Deplasmanda oynayacakları Ofspor AŞ den üç puan alacaklarını kaydettiler.