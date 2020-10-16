Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı İçin İmza Töreni Düzenlendi

Nevşehir Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Kulübü Başkanı İbrahim Yüzer, kulüp yöneticileri ve idarecileri, Başantrenör Yücel Sevindi ve oyuncular katıldı.

Törende; Galatasaray’dan takıma katılan orta oyuncu Melike Nezihe Çadır, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan smaçör Bahar İkinci, Mardin Büyükşehir Belediyespor’dan smaçör Esra Betül Çetin, Kanada milli Takım Smaçörü Marie Alex Belanger, İran Milli Takım Kaptanı pasör çaprazı Maedeh Bourhani, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan pasör Berrak Deniz Kakaşçı, Bolu Belediyespor’dan pasör Şiirsel Merve Altın, İLBANK Spor Kulübü’nden libero Deniz Dülger, Mardin Büyükşehir Belediyespor’dan libero Gamze Korkmaz ve Merinos Spor Kulübü’nden orta oyuncu Damla Nur Aydın kendilerini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Nevşehir Belediyespor kadrosunda yer alan Cansın Şurgun ve Buse Dağdeviren’de sözleşmelerini uzattı.

Kırmızı beyazlı ekip ayrıca Başantrenör Yücel Sevindi, Yardımcı Antrenörler Oya Erginay Dede ve Muhammed Güçlü ve Masör Mustafa Dede ile de 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer, teknik kadro ve oyunculara başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig’de oldukça başarılı sonuçlar alarak play-off’a yükseldiklerini söyleyen Yüzer, bu sene de gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok önemli ismi kadrolarına katarak iddialı bir ekip oluşturduklarını kaydetti.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı bu sezonun ilk maçında 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda Çukurova Belediye Spor Kulübünü konuk edecek.