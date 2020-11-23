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Nevşehir Belediyespor iki günlük iznin ardından tekrar topbaşı yaptı
Misli.com 3.lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor iki günlük iznin ardından 22.11 2020 Pazar günü akşamüstü yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevşehir Belediyespor bugün iki gurup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ediyor.
Spor 23.11.2020, 13:44
Nevşehir Belediyespor 3.lig 1.gurubun 11.haftası için hazırlıklarına sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Kırmızı beyazlılar Nar’da bulunan Nevşehir Belediyespor tesislerinde Teknik direktör Mert Korkmaz gözetiminde saat 11.00’ 12.00 ve 12.00 13.00 saatleri arasında iki gurup halinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Kırmızı beyazlı ekip, daha sonra taktik içerikli oyun çalışmaları yaptı. Nevşehir Belediyespor, hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Artvin Hopaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını hafta içinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.