Nevşehir Belediyespor Genç ve Dinamik Bir Kadro Kuruyor

2020 2021 sezonda genç ve dinamik bir kadro yapısı ile mücadele etmeyi hedefleyen Kırmızı beyazlı, yönetim yaptığı transferlerle, taraftarları bir nebzede olsa rahatlatmış durumda. Kırmızı- beyazlı ekip genç ve dinamik bir kadro yolunda ilerlerken, Eyüpspor dan merkez orta saha Ramazan Övüç ve Kırşehir Belediyespor’dan stoper Volkan Geyik’i transfer etti

Ramazan Övüç

Trabzonspor'un eski futbolcusu Ramazan Övüç, yeni takımı Nevşehir Beledşyespor’a imzayı attı.

Geçmişte Trabzonspor forması altında adından söz ettiren Ramazan Övüç, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu. Yeteneğiyle o dönem futbol dünyasının konuşulan gençleri arasında yer alan Övüç, Aslen Aksaraylı olup 1994 yılında Kayseri'de doğdu. 2005 yılında 11 yaşındayken Kayseri İl Özel İdaresispor'da futbola ilk adımını atan Övüç, 2006 yılında ise Kayseri Erciyesspor'a transfer oldu. Bu takımda çeşiitli kategorilerde Tayyib Kanarya gibi isimlerle forma giyen Ramazan Kayseri Erciyesspor, kayseri şeker, Kırıkhan spor, 1930 Bafraspor, Trabzonspor u21, Aydınsposr 1923, Trabzon Spor, Eskişehir Spor, Samsun Spor, Karabürk Spor, Altınordu, Niğde Anadolu ve Eyüp spor formalarını giydi.

VOLKAN GEYİK

Nevşehir Belediyespor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

21 Mart 1991 doğumlu olan Volkan Geyik 2001 yılında Süper Lig takımlarından Ankaragücü’nde başlayan tecrübeli futbolcu 13 yıl boyunca başkent ekibinin formasını çeşitli kategorilerde giydikten sonra 2016 yılında Tuzlaspor’a transfer oldu. 2 yıl Tuzla formasını giyen Volkan daha sonra Niğdespor (2 yıl) Amed Sportif Faaliyetler form ve Kırşehir Belediyespor formalarını giydi